Ретейлеры могут отказаться от системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры заявили, что готовы отказаться участвовать в системе быстрых платежей (СБП), проекте Банка России, который предполагает оплату покупки в магазинах с помощью QR-кодов

Бизнес не согласен с названными Банком России тарифами в 0,2-0,7 процента от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.

"Когда мы начинали обсуждать вопрос высокой стоимости эквайринга с Федеральной антимонопольной службой и Банком России, они как один сказали, что вместо госрегулирования тарифов у нас появится система быстрых платежей, которая создаст новое конкурентное средство безналичной оплаты и будет стоить ретейлу на уровне 0,3 - 0,4 процента за транзакцию. Но теперь оказывается, что стоить новая технология должна столько же, сколько карточный эквайринг", - рассказал "РГ" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По мнению бизнеса, при такой модели в системе нет никакого смысла. При этом СБП ретейлеры активно поддерживают. Все компании, входящие в АКИТ, участвуют в эксперименте.

"Сейчас по закону мы обязаны принимать карты, и их стоимость в 6-9 раз превышает стоимость обслуживания наличных. В случае, если с приходом СБП останется все по-прежнему, нам неизбежно придется вернуться к вопросу государственного регулирования тарифов и отказаться от СБП", - заключил Артем Соколов.

Напомним, что размер комиссий при оплате банковскими картами являются предметом долгих споров между ретейлерами и Банком России. Недавно Госдума приняла в третьем чтении закон, наделяющий Банк России правом устанавливать предельный размер комиссий для ретейла за прием банковских карт (эквайринг).