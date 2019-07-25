Ефимова: Даже без Лилли Кинг конкуренция на 200 м брассом серьезная

Россиянка Юлия Ефимова, которой предстоит защищать титул чемпионки мира на 200 м брассом, вышла в финал на этой дистанции с первым временем - 2.21,20 секунды.

В полуфинальных заплывах не принимала участие главная соперница Ефимовой американка Лилли Кинг, которая уже обыграла ее в Кванджу на стометровке. В квалификации Кинг нарушила правила прохождения поворота и была дисквалифицирована.

- Показала неплохое время, - отметила Ефимова. - Надеюсь, завтра будет полегче плыть. Сегодня я старалась работать на самый лучший результат. Но не смогла завести себя. Знаете, как бывает, когда нервничаешь перед стартом. Я пыталась себя настроить, но не получилось. Надеюсь, завтра будут другие ощущения. Во-первых, это финал. А во-вторых, девчонки показывают быстрые секунды. Даже без Лилли Кинг завтра будет серьезная борьба.