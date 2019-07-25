Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ

Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.

Кинг наказали за нарушения правил прохождения поворота. Ошибка была допущена уже после первых 50 метров. Естественно, сборная США тут же подала протест. Однако, если решение арбитров останется в силе, очередной битвы между Кинг и Ефимовой мы не увидим. Придется ждать до заплыва на "полтиннике".

Что касается россиянки, то на дистанции 200 м брассом она вышла в полуфинал с пятым результатом (2.25,01). Еще одна представительница нашей команды Мария Темникова преодолела квалификацию с 12-м временем - 2.25,98 секунды.