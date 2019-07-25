Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Европейская валюта в четверг днем опускалась ниже 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на "Московской бирже".

Курс евро в 15:30 мск составлял 69,96 рубля, снизившись на 53,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Отметка в 70 рублей была преодолена впервые с мая 2018 года.

В то же время доллар торговался на отметке 63,02 рубля, потеряв 27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По оценкам аналитиков, укреплению рубля способствовали результаты заседания ЕЦБ, изменившего прогноз по дальнейшему снижению уровня ставок. Как ожидает регулятор, ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне по крайней мере до конца первой половины 2020 года или инфляция в еврозоне не вернется к установленной цели в 2 процента.