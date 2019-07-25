Главу Еврокомиссии вызвали на допрос по делу о растрате средств

Комиссия министерства обороны Германии по расследованию аферы о незаконной трате средств из военного бюджета изучает возможность приглаcить бывшего шефа ведомства, а теперь председателя Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен для дачи показаний в качестве свидетеля.

"Нужно изучить правовые аспекты заслушивания председателя Еврокомиссии. Такого в нашей практике еще не было. Расследование продлится до конца года, оно затрагивает многих лиц, в том числе и фон дер Ляйен", - заявил председатель комиссии Вольфганг Хелмих (СДПГ) в интервью радиостанции Funke Mediengruppe. По его словам, комиссия не планирует приглашать в качестве свидетеля нового министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Непомерные выплаты консультантам совершались до ее вступления в должность. Однако новый руководитель будет иметь дело с последствиями аферы.

Как пояснил "РГ" профессор Зальцбургского университета Герхард Манготт, министерство обороны Германии не имеет по закону права приглашать в качестве свидетеля председателя Еврокомиссии. Хотя военные этот вопрос пока только обсуждают. Однако это может сделать соответствующий комитет бундестага. Если комитет признает должностное лицо виновным, это решение должно быть утверждено большинством депутатов бундестага. Затем на основании парламентского запроса расследованием конкретного правонарушения займется прокуратура Германии.

Напомним, речь идет о незаконной трате 200 миллионов евро из бюджета министерства обороны в период с 2015 по 2016 год для оплаты услуг консультантов из консалтинговых фирм в обход установленных законом тендеров. В октябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен уже приглашалась в бундестаг для дачи показаний по этому громкому делу. Несколько часов подряд она отчитывалась за закрытыми дверями перед депутатами. Однако ее доводы не убедили законодателей. В этой связи было принято решение о создании специальной парламентской комиссии для углубленного расследования аферы.

Кроме того, в октябре прокуратура начала доследственную проверку в отношении Урсулы фон дер Ляйен по заявлению одного из сотрудников министерства. Он рассказал, что консультанты работали в минобороны долгое время и выступали как официальные лица. Со своей стороны, федеральная счетная палата установила, что договоры со сторонними экспертами по модернизации информационных технологий заключались без конкурса и были государству не выгодны.