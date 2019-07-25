Госдума оценила предложение о бесплатном высшем образовании в ряде регионов

Любое предложение, которое увеличивает доступность качественных образовательных программ, следует приветствовать. Об этом заявила зампредседателя Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее зампред комитета по образованию и науке нижней палаты Борис Чернышов выступил с инициативой сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. Также парламентарии считают необходимым повысить квоты на иностранных студентов.

Как заявила Любовь Духанина в беседе с RT, существует только проблема финансирования такого решения, так как большие объемы дополнительных средств должны будут пойти в вузы на создание большего количества бюджетных мест. Поэтому важно, "чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге", - подытожила она.