Госдума проследит за ценами на продукцию с пальмовым маслом

Госдума не оставит без контроля возможные последствия решения о повышении НДС на пальмовое масло. Продукты, в которых оно используется, не должны резко подорожать. В нижней палате парламента рассказали, что необходимо сделать для контроля цен.

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10% до 20%, отменив ранее действующую льготу. Депутаты отреагировали на обращения граждан, которые жаловались, что такое масло снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Госдума также проголосовала за рекомендацию правительству РФ направить сэкономленные от повышения НДС средства на поддержку отечественного молочного животноводства.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что необходимо вести диалог непосредственно с производителями, чтобы этот рост цен не был "резким и очень высоким". Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции фракции.

По его словам, себестоимость пальмового масла очень низка, в отличие от стоимости конечного продукта. Так что в этой ситуации вполне возможна "супермаржа".

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подтвердил, что изменения ставок налогов часто служат для ряда производителей поводом реально повысить цены.

- Когда они заявляют о том, насколько может вырасти цена на их продукты, это вообще несопоставимо с тем объемом, который в их продукции составляет пальмовое масло, - сказал он, имея в виду участников рынка. - Это создание заранее повода для того, чтобы повысить цену.

Государство, уверен он, должно применить инструменты регулирования, которые есть у него в арсенале.