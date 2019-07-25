Новости

СБУ задержала российский танкер 14:17
В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп 14:15
В Уфе кассира банка взяли под стражу за хищение 6,5 млн рублей 14:15
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие 14:10
В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит 14:03
В Крыму призвали Киев не увлекаться игрой в санкции 14:00
Трамп выступил перед студентами на фоне "герба России" 13:59
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере "Холдоми" 13:53
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени 13:51
Названы доходы самых успешных российских молодых артистов 13:46
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей 13:44
Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом для белорусского спорта 13:41
Валентина Матвиенко мечтает снова сесть за руль 13:30
Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство 13:25
Бизнесмен из Омска обманул банки на 561 миллион рублей 13:21
Макей провел переговоры с министром иностранных дел Латвии 13:15
Московские пенсионеры станцуют на мировой рекорд 13:12
В Крыму спасатели сняли со скального обрыва мужчину с ребенком 13:09
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником 13:08
Ольга Бузова анонсировала свой последний концерт 13:04
В Кузбассе супруги-инвалиды остались без жилья 13:00
СМИ сообщили об аресте в Южной Корее разведчика из КНДР 12:59
Госдума проследит за ценами на продукцию с пальмовым маслом 12:59
ФНС расширила функции личного кабинета для ИП 12:57
Путин поручил разработать план восстановления жилья в Иркутской области 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 12:59
Рубрика: Власть

Госдума проследит за ценами на продукцию с пальмовым маслом

Текст: Татьяна Замахина

Госдума не оставит без контроля возможные последствия решения о повышении НДС на пальмовое масло. Продукты, в которых оно используется, не должны резко подорожать. В нижней палате парламента рассказали, что необходимо сделать для контроля цен.

Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10% до 20%, отменив ранее действующую льготу. Депутаты отреагировали на обращения граждан, которые жаловались, что такое масло снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Госдума также проголосовала за рекомендацию правительству РФ направить сэкономленные от повышения НДС средства на поддержку отечественного молочного животноводства.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что необходимо вести диалог непосредственно с производителями, чтобы этот рост цен не был "резким и очень высоким". Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции фракции.

По его словам, себестоимость пальмового масла очень низка, в отличие от стоимости конечного продукта. Так что в этой ситуации вполне возможна "супермаржа".

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подтвердил, что изменения ставок налогов часто служат для ряда производителей поводом реально повысить цены.

Фото: Reuters
Как изменится российский рынок после повышения НДС на пальмовое масло

- Когда они заявляют о том, насколько может вырасти цена на их продукты, это вообще несопоставимо с тем объемом, который в их продукции составляет пальмовое масло, - сказал он, имея в виду участников рынка. - Это создание заранее повода для того, чтобы повысить цену.

Государство, уверен он, должно применить инструменты регулирования, которые есть у него в арсенале.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СБУ задержала российский танкер
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей
Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной
Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера