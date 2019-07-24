Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

В законе также идет речь о снижении НДС на фрукты и ягоды (включая виноград) с 20% до 10%. Изначально законопроект касался только плодово-ягодной продукции, его инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. А пальмовое масло было добавлено в документ после встречи депутатов с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%. Благодаря новому закону, пальмовое масло уйдет из этой категории. Одной из целей решения отменить налоговую льготу для этого продукта является поддержка отечественного товаропроизводителя. Но "во главе этого решения мы ставим здоровье человека", - подчеркнул председатель Госдумы. Дело в том, что депутатам поступило много жалоб от избирателей на низкое качество продукции с пальмовым маслом.

Новая ставка НДС может начать действовать с 1 октября 2019 г.

Одновременно с законом Госдума приняла постановление, которое призвано предотвратить повышение цен на продукты вследствие принятия закона. Правительству РФ рекомендуется направить дополнительные доходы от повышения ставки на пальмовое масло на "реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве". Речь может идти о 4,5-5 млрд рублей ежегодно.

Что касается поддержки производителей фруктов и ягод, то и в этой сфере меры также давно назрели. Ведь, по данным Росстата, на которые сослались депутаты, их общий сбор в России меньше, чем импорт. Благодаря пониженной ставке НДС при реализации плодово-ягодной продукции, производители смогут направить вырученные средства на закладку новых садов и новые технологии, указали в Госдуме.