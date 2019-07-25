ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России работу американской неправительственной организации Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет").

"Деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщается на сайте ГП.

Теперь Министерство юстиции должно внести "Атлантический совет" в соответствующий перечень.

Напомним, что в середине июля ГП признала нежелательной еще одну организацию - "Всемирный конгресс украинцев". Полное название канадской неправительственной организации - Ukrainian World Congress.