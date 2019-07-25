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25.07.2019 16:38
Рубрика: Спорт

Гринев: разозлился на финише и взял медаль

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Владислав Гринев, завоевавший бронзовую медаль в плавании на стометровке вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, поделился впечатлениями после исторического для российской сборной заплыва. Отечественные пловцы вольного стиля не попадали на пьедестал почета на мировых первенствах с 2003 года - тогда в Барселоне в этой дисциплине победил Александр Попов.
Владислав Гринев. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Владислав Гринев. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Владислав Гринев. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Владислав, ты попал в финал с четвертым временем. Верил, что сможешь пробиться в тройку?

Владислав Гринев: Задача завоевать медаль была. Она выполнена. Хотя сомнения были. После финиша всматривался в табло. Обалдел, когда увидел результат. Так что сейчас я до конца поверил в свои силы, в то, что могу бороться за медали на таких турнирах. Действительно это очень важная и значимая для меня награда. Первая на чемпионатах мира.

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После первых 50 метров ты отставал. За счет чего так прибавил на финише?

Владислав Гринев: Я пытался и начать быстрее. А в конце разозлился, начал делать финиш из последних сил. Увидел Кайла Чалмерса слева от меня, который в итоге стал вторым. Решил не отпускать его, бороться до конца. Попал сотая в сотую по сравнению с полуфиналом - 47,82. Стабильно. Сам поражаюсь этому.

Резерв у тебя еще есть?

Владислав Гринев: Резерв есть, во всяком случае не собираюсь на этом останавливаться. Будем продолжать работать.

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