Гринев: разозлился на финише и взял медаль

Владислав, ты попал в финал с четвертым временем. Верил, что сможешь пробиться в тройку?

Владислав Гринев: Задача завоевать медаль была. Она выполнена. Хотя сомнения были. После финиша всматривался в табло. Обалдел, когда увидел результат. Так что сейчас я до конца поверил в свои силы, в то, что могу бороться за медали на таких турнирах. Действительно это очень важная и значимая для меня награда. Первая на чемпионатах мира.

После первых 50 метров ты отставал. За счет чего так прибавил на финише?

Владислав Гринев: Я пытался и начать быстрее. А в конце разозлился, начал делать финиш из последних сил. Увидел Кайла Чалмерса слева от меня, который в итоге стал вторым. Решил не отпускать его, бороться до конца. Попал сотая в сотую по сравнению с полуфиналом - 47,82. Стабильно. Сам поражаюсь этому.

Резерв у тебя еще есть?

Владислав Гринев: Резерв есть, во всяком случае не собираюсь на этом останавливаться. Будем продолжать работать.