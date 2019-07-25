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Honor Band 5 вышел на AliExpress. Он дешевле Xiaomi Mi Band 4

Текст:   Антон Благовещенский
25.07.2019,  
16:28
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Продавцы на AliExpress начали торговать новыми умными браслетами Honor Band 5, которые были представлены 23 июля.

В России продажи новинки запланированы на август этого года, сообщила компания.

На AliExpress цены на Honor Band 5 стартуют от двух с небольшим тысяч рублей - в среднем это 2100-2200 рублей за версию с черным ремешком и без дополнительных аксессуаров (в их числе - дополнительные ремешки других цветов, отличных от комплектного).

Большинство продавцов предлагают версию Honor Band 5 без NFC. Модификация с бесконтактным модулем, вероятнее всего, ориентирована на китайский рынок - как и NFC-версия браслета Xiaomi Mi Smart Band 4.

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Отправка нового браслета от Huawei должна состояться, по словам одного из продавцов, "в начале августа или раньше".

В России цены на предыдущую модель Honor Band 4 стартуют от 2000 рублей.

Что касается конкурента, Xiaomi Mi Smart Band 4, то он на AliExpress продается немного дороже - от 2400 рублей за глобальную версию. От Honor Band 5 он отличается отсутствием датчика кислорода в крови (а также дизайном, ну и еще кое-чем по мелочи).

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