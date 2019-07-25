Хуситы с помощью дронов атаковали базу саудовских ВВС

С помощью беспилотных летательных аппаратов сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военную авиабазу в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

Такую информацию распространил в четверг телеканал Al Masirah. По его данным, целью атаки были ангары с боевыми самолетами и склады с боеприпасами. В саудовской коалиции пока никак не прокомментировали эту информацию, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе несколько беспилотников хуситов атаковали аэропорт в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Удары были нанесены по ангарам с военной техникой и по другим военным объектам, расположенным на территории воздушной гавани.

Противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.