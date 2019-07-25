Как на Марсе: экстремальную жару в Европе показали из космоса

Ученым удалось создать интернет-анимацию аномальной жары в Западной Европе. Фотоснимки для "гифки" сделал космический спутник зондирования Sentinel-3.

"Карта составлена с помощью радиометра температуры поверхности моря и суши. В то время как в прогнозах погоды используются прогнозируемые температуры воздуха, спутник измеряет реальное количество энергии, излучаемой планетой", - сообщает Европейское космическое агентство.

Фиксировались изменения погоды с 26 июня по 25 июля. В итоге получилась картинка более подходящая для изображения красной планеты - Марса. Тем не менее облака на анимации показаны белым цветом, а светло-голубые изображения представляют собой заснеженные области горных вершин.

Отметим, что тепловая волна в июне побила несколько рекордов для многих стран, причем Франция впервые превысила 45 градусов.