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25.07.2019 21:54
Рубрика: Общество

Как на Марсе: экстремальную жару в Европе показали из космоса

Текст: Николай Грищенко
Фото: ЕКА Фото: ЕКА
Фото: ЕКА

Ученым удалось создать интернет-анимацию аномальной жары в Западной Европе. Фотоснимки для "гифки" сделал космический спутник зондирования Sentinel-3.

Фото: USGS/Handout via REUTERS
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"Карта составлена с помощью радиометра температуры поверхности моря и суши. В то время как в прогнозах погоды используются прогнозируемые температуры воздуха, спутник измеряет реальное количество энергии, излучаемой планетой", - сообщает Европейское космическое агентство.

Фиксировались изменения погоды с 26 июня по 25 июля. В итоге получилась картинка более подходящая для изображения красной планеты - Марса. Тем не менее облака на анимации показаны белым цветом, а светло-голубые изображения представляют собой заснеженные области горных вершин.

Отметим, что тепловая волна в июне побила несколько рекордов для многих стран, причем Франция впервые превысила 45 градусов.

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