КНДР удивила Сеул новой версией ракеты

Северная Корея произвела запуск ракет в 5.34 и 5.57 по местному времени из окрестностей города Вонсан, что на восточном побережье, в сторону моря. Первая ракета пролетела 430 километров, вторая - 690. В предыдущий раз КНДР запускала ракеты 9 мая.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) предоставил дополнительные данные по северокорейским запускам, отметив, что работа по анализу данных была проведена совместно с военными США.

Эксперты склоняются, что Северная Корея запустила "что-то очень похожее" на систему KN-23, которую уже успели назвать северокорейской версией российских комплексов "Искандер". Правда, высока вероятность, что КНДР смогла усовершенствовать ракету.

Что касается самой первой ракеты, то по поводу нее у южнокорейцев особых сомнений нет. Она поднялась на высоту около 50 километров, пролетела 430 км, после чего упала в море. На всем протяжении полета имеющиеся у южан радары израильского производства Green Pine отследили ракету, а потому в Сеуле уверены, что это был как раз "Искандер Ким Чен Ына" - та самая KN-23, которую Северная Корея запускала в апреле и мае этого года.

А вот вторая ракета удивила южнокорейских военных, чего те и не скрывают. Поднявшись на ту же высоту, что и первая, вторая ракета смогла почему-то улететь значительно дальше - на 690 км. При этом на заключительном участке полета южнокорейские радары ее потеряли. Детали ее движения на завершающем участке в данный момент пытаются выяснить, задействуя имеющиеся у американцев возможности. Но уже сейчас южане склоняются к тому, что вторая ракета перед завершением полета стала совершать маневры, имитируя уход от систем перехвата, комбинируя полет в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Скорее всего именно поэтому её и потеряли из виду южнокорейские радары.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ОКНШ ВС РК признал, что скорее всего КНДР испытала какую-то новую, более сложную и совершенную модификацию своей версии "Искандеров", которой дали в предварительном порядке название KN-23 M, где буква М означает "модернизированная". Предполагается, что эта ракета имеет большую дальность полета и в полной мере имеет возможность уклоняться от систем противоракетной обороны.

Как признают в Сеуле, это все означает появление новой угрозы для Южной Кореи со стороны КНДР. При дальности полета в 690 км такие системы, если их запустят из района межкорейской границы, смогут поражать из КНДР всю территорию Южной Кореи и при этом их будет сложно перехватывать. Имеющиеся сейчас комплексы ПРО Южной Кореи не могут нейтрализовывать те системы, которые способны маневрировать и уклоняться при подлете к цели. Проблема еще и в другом. Все известные версии KN-23 монтируются на подвижных тягачах, что позволяет им скрытно и быстро передвигаться, осуществляя запуски с любых позиций. В них используется твердое топливо, что существенно сокращает время на подготовку к запуску. В итоге ракеты могут появиться там, куда пройдут тягачи, могут быть быстро подготовлены к старту, а затем их крайне сложно перехватить. Это и заставило южнокорейцев задуматься над тем, как им придется реагировать на новую угрозу.

Независимые эксперты же отмечают, что это было ожидаемо. "Когда КНДР произвела запуски в мае, то было очевидно, что с технической точки зрения есть еще некоторые вопросы к новой системе, что ее еще надо дорабатывать. Похоже, что эти запуски и были тестом после произведенных доработок, а в случае со вторым стартом - еще и с серьезными улучшениями", - отметил южнокорейский военный специалист на условиях анонимности.

"В мае КНДР заявила, что произвела запуск нового тактического управляемого оружия. Сейчас, как видно, это оружие было еще улучшено и пролетело 690 км. Скорее всего это новая модификация тех самых KN-23" - предположил эксперт Корейского форума по обороне и безопасности Син Чжон У.