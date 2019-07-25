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25.07.2019 00:42
Рубрика: В мире

Северная Корея произвела запуск ракеты

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
После длительного перерыва Северная Корея возобновила ракетные старты, осуществив сегодня запуск ракеты. Об этом сообщили в военном ведомстве Республики Корея.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.

Фото: AP Photo/Sergei Ilnitsky
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Южнокорейские военные пока не предоставили какой-либо дополнительной информации, отметив, что еще не получили информацию о характеристиках запущенного снаряда. "Мы продолжаем отслеживать ситуацию, не исключая возможности повторных запусков", - добавили в министерстве обороны РК.

Напомним, что в предыдущий раз КНДР произвела запуск 78 дней назад 9 мая этого года.

Не исключено, что нынешние запуски так или иначе связаны с недовольством Пхеньяна по поводу решения Сеула и Вашингтона провести в ближайшее время совместные манёвры. Хотя учения будут снижены по масштабам и уровню поставленных целей, но в КНДР указывают, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал вообще прекратить совместные военные учения с Южной Кореей.

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