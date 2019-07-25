Константин Богомолов снимет сериал об "ангарском маньяке"

Сказать, что наши кинематографисты не собирались снимать фильмы по мотивам истории "ангарского маньяка", было бы неправдой. И даже уже кое-что сняли. Но сериала на эту тему еще не было. Вот этот пробел и восполнит Богомолов, создав оригинальный киносериал для видеосервиса START под названием "Хороший человек".

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее туда "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы". В Рубежном москвичку встретят прохладно. И не станут торопиться раскрывать ей все тайны.

"В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка", шокировавшая всю страну. Его кровавый след уходит в 90-е. За 20 лет преступник расправился в Иркутской области с десятками девушек и женщин от 16 до 40 лет. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя "чистильщиком", который избавлял общество от женских пороков. В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и еще два покушения. Расследование преступлений было продолжено, и в январе 2017-го он признался еще в 59 убийствах и в одном покушении. Родные и друзья Попкова до сих пор не могут поверить в открывшуюся им правду, вспоминая о нем как о "хорошем человеке", - говорится в сообщении, разосланном видеосервисом START. При этом некоторые события и герои были все же изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности.

"Очень важным моментом в работе над этим проектом стала личная встреча с "ангарским маньяком". У нас получился достаточно откровенный разговор. Попков рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст. Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которое и породило человека, посчитавшего возможным "судить" женщин за их поведение и немедленно приводить этот приговор в исполнение," - делится генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.

"В "Содержанках" мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру. Зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в "Хорошем человеке" мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем. В "Содержанках" мы исследовали темную сторону социума и общества, а в нашем новом проекте мы в определенной степени обращаемся к исследованию темной стороны человека. Для меня лично это переключение в другой жанр - жанр психологического триллера. А также продолжение исследования профессии, которым для меня является каждая работа, и одновременно продолжение отношений с прекрасной продюсерской и творческой командой, которую я встретил на "Содержанках", с которой я с удовольствием продолжаю работать. Уверен, мы сделаем еще много крутого и интересного", - говорит Константин Богомолов.