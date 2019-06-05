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05.06.2019 09:00
Рубрика: Культура

Дарья Жук станет режиссером второго сезона "Содержанок"

Текст: Сусанна Альперина
"РГ" уже писала о том, что сериал "Содержанки", который стал флагманским проектом видеосервиса START и принес ему миллионы просмотров, продлен на второй сезон. Публиковали мы и информацию о том, что режиссер сериала "Содержанки" Константин Богомолов станет шоураннером проекта. Однако Богомолову не суждено самому исправить ошибки, которые он допустил в первом сезоне (критиками сериал был принят прохладно), потому что к работе над сериалом привлечен еще один сильный режиссер.
Фото: Предоставлено видеосервисом Start Фото: Предоставлено видеосервисом Start
Фото: Предоставлено видеосервисом Start

Это - Дарья Жук, автор успешного фильма "Хрусталь". Эта дебютная работа выдвигалась от Беларуси на "Оскар", причем, "Хрусталь" стал первым за 22 года фильмом, выдвинутым этой страной на соискание премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Богомолов недавно приступил к обязанностям главного режиссера и худрука театра на Малой Бронной, так что времени на эксперименты в сериальном жанре у него попросту не останется. Однако он продолжит курировать "Содержанок" именно в качестве шоураннера, а также выступит соавтором сценария, как и в первом сезоне многосерийного фильма.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценаристы и продюсеры (а актриса Дарья Мороз, которая играет одну из главных ролей в проекте, напомним, стала креативным продюсером), уже работают над сценарием второго сезона. Он станет сюжетным продолжением первой части - истории о следователе Лене (Дарья Мороз) и галеристке Даше (Софья Эрнст), которые попали в мир больших денег из жизни, полной рутины и бытовых проблем. Кроме героев, с которыми зрители уже знакомы, в "Содержанках" появится несколько новых персонажей. Старт съемок назначен на конец лета.

"Я хочу глубже исследовать персонажей "Содержанок" с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности. Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива. С одной стороны, стремление к деньгам и власти - это универсальные желания, понятные людям по всему миру, а с другой, наши персонажи и их мотивации - типичный продукт именно современного российского общества, обусловленный историческими, экономическими и политическими факторами", - говорит режиссер Дарья Жук.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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Ирина Сосновая, генеральный продюсер киносериала, прокомментировала новость так: "Мы очень рады, что Дарья из множества предложений, посыпавшихся на нее после успеха картины "Хрусталь", выбрала именно проект "Содержанки" и присоединилась к команде видеосервиса START. Нам нравится работать с профессионалами, у которых нет нужды что-то кому-то доказывать. Нам кажется, что Даша точно даст киносериалу много интересного, неожиданного и нового. Именно этим мы руководствовались, принимая вместе с Константином решение о том, что для второго сезона нужен новый режиссер. Для нас это прежде всего стремление усилить нашу команду, чтобы сделать второй сезон ярче, эмоциональнее и еще успешнее, чем первый".

Справка "РГ"

Дарья Жук родилась в Минске, получила экономическое образование в Гарварде и режиссерское - в Колумбийском университете. Известность Жук обрела сразу после премьеры ее дебютного фильма "Хрусталь" о девушке-диджее, мечтающей уехать из Минска в Америку. Фильм был впервые показан на международном фестивале в Карловых Варах, где открывал секцию East of the West. Лента была представлена на многих международных фестивалях и получила ряд наград, среди которых: Гран-при Одесского кинофестиваля, Гран-при Тбилисского международного кинофестиваля, премия молодежного жюри на международном кинофестивале в городе Корк, Ирландия и другие.

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