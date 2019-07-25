Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР

То, что Северная Корея продолжает пуски ракет, несмотря на запрет СБ ООН, прискорбно, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В политическом плане (в военных аспектах должны разбираться военные) нынешний сюжет весьма прискорбен", - сказал он "Интерфаксу". По мнению сенатора, никаких причин наращивать градус конфронтации сейчас нет ни у одной из сторон. Более того, все стороны, "по идее, заинтересованы в политическом сценарии".

"Любые дополнительные действия, тем более вразрез с имеющимися решениями СБ ООН, не могут приниматься ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Косачев.

В ночь на четверг КНДР провела испытания нового типа баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на совет национальной безопасности страны.