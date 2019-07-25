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25.07.2019 18:20
Рубрика: Власть

Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР

Текст: Галина Мисливская

То, что Северная Корея продолжает пуски ракет, несмотря на запрет СБ ООН, прискорбно, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Северная Корея произвела запуск ракеты

"В политическом плане (в военных аспектах должны разбираться военные) нынешний сюжет весьма прискорбен", - сказал он "Интерфаксу". По мнению сенатора, никаких причин наращивать градус конфронтации сейчас нет ни у одной из сторон. Более того, все стороны, "по идее, заинтересованы в политическом сценарии".

"Любые дополнительные действия, тем более вразрез с имеющимися решениями СБ ООН, не могут приниматься ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Косачев.

В ночь на четверг КНДР провела испытания нового типа баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на совет национальной безопасности страны.

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