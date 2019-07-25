МАГАТЭ возглавит румын Корнел Феруцэ

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ. Об этом сообщается на официальном сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что Феруцэ возглавит организацию до тех пор, пока не будет избран постоянный гендиректор.

Феруцэ был одним из ближайших помощников Юкии Амано, координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.