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25.07.2019 12:27
Рубрика: Власть

Матвиенко: Итоги выборов в Раду дают некоторый повод для оптимизма

Текст: Галина Мисливская
Несмотря на ряд недочетов в процедуре досрочных выборов в Верховную раду Украины, их результаты признаны и дают некоторый повод для оптимизма с точки зрения развития ситуации в стране и перспектив восстановления отношений с Россией. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ
На Украине неожиданно проявился культ личности Зеленского

По ее мнению, прошедшие 21 июля выборы сложно назвать полностью соответствующими международным стандартам. Ведь в голосовании не принимали участие граждане Украины, проживающие на территории ДНР и ЛНР. Кроме того, к наблюдению не были допущены представители ПАСЕ, а также россияне по линии ОБСЕ.

Тем не менее, смена лиц в украинском парламенте может иметь положительное влияние на ситуацию на Украине и вокруг нее. Во-первых, в Раду не попали радикальные партии, что говорит о неприятии гражданами политики предыдущего режима. Теперь, подчеркнула Матвиенко, президент Владимир Зеленский должен будет выполнять свои предвыборные обещания, поскольку пенять на нелояльный парламент уже не получится.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Что касается перспективы восстановления отношений с Россией, тут "есть основания для оптимизма, но не более того", считает глава Совфеда.

Российские парламентарии, заявила она, готовы к диалогу с любыми политическими силами на Украине, кроме откровенно экстремистских и фашистских. Однако необходимо дождаться формирования нового состава Рады и кабмина и их повестки на российском направлении.

"У нас достаточно терпения и выдержки", - сказала Валентина Матвиенко.

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