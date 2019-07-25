Матвиенко: Итоги выборов в Раду дают некоторый повод для оптимизма

По ее мнению, прошедшие 21 июля выборы сложно назвать полностью соответствующими международным стандартам. Ведь в голосовании не принимали участие граждане Украины, проживающие на территории ДНР и ЛНР. Кроме того, к наблюдению не были допущены представители ПАСЕ, а также россияне по линии ОБСЕ.

Тем не менее, смена лиц в украинском парламенте может иметь положительное влияние на ситуацию на Украине и вокруг нее. Во-первых, в Раду не попали радикальные партии, что говорит о неприятии гражданами политики предыдущего режима. Теперь, подчеркнула Матвиенко, президент Владимир Зеленский должен будет выполнять свои предвыборные обещания, поскольку пенять на нелояльный парламент уже не получится.

Что касается перспективы восстановления отношений с Россией, тут "есть основания для оптимизма, но не более того", считает глава Совфеда.

Российские парламентарии, заявила она, готовы к диалогу с любыми политическими силами на Украине, кроме откровенно экстремистских и фашистских. Однако необходимо дождаться формирования нового состава Рады и кабмина и их повестки на российском направлении.

"У нас достаточно терпения и выдержки", - сказала Валентина Матвиенко.