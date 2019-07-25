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25.07.2019 07:31
Рубрика: Власть

Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной

Текст: Роман Маркелов
Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Об этом заявил первый замминистра труда Алексей Вовченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной. Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", - цитирует Вовченко РИА Новости.

Фото: iStock
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Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что решение продлить программу маткапитала до 2025 года может быть принято до конца 2019 года. По ее словам, выдача маткапитала - одна из тех мер, которые позитивно влияют на демографические показатели в России. Матвиенко также указывала, что считает необходимым давать семьям более длительную перспективу получения маткапитала, а также расширить возможности его использования в рамках получения образования и улучшения жилищных условий.

Ранее действие программы по выдаче маткапитала было продлено до конца 2021 года. Она работает с 2007 года, сертификат на маткапитал выдается при рождении (либо усыновлении) второго или последующих детей. Деньги выдаются в безналичной форме, их можно потратить в том числе на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери. Величина маткапитала в текущем году составляет 453 026 рублей, эта сумма не индексировалась с 2015 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Правительство Минтруд Материнский капитал
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