Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной

"Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной. Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", - цитирует Вовченко РИА Новости.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что решение продлить программу маткапитала до 2025 года может быть принято до конца 2019 года. По ее словам, выдача маткапитала - одна из тех мер, которые позитивно влияют на демографические показатели в России. Матвиенко также указывала, что считает необходимым давать семьям более длительную перспективу получения маткапитала, а также расширить возможности его использования в рамках получения образования и улучшения жилищных условий.

Ранее действие программы по выдаче маткапитала было продлено до конца 2021 года. Она работает с 2007 года, сертификат на маткапитал выдается при рождении (либо усыновлении) второго или последующих детей. Деньги выдаются в безналичной форме, их можно потратить в том числе на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери. Величина маткапитала в текущем году составляет 453 026 рублей, эта сумма не индексировалась с 2015 года.