Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой

Моряки с задержанного в Измаиле российского танкера возвращаются домой, а само судно остается на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - приводятся слова дипломата. Каких-либо дополнительных подробностей инцидента не приводится.

Напомним, что ранее в украинской порту Измаил в Одесской области был задержан российское судно Nika Spirit, которое Службой безопасности Украины было идентифицировано как танкер "Нейма", якобы принимавший участие в блокировании украинских кораблей во время прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.