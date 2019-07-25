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25.07.2019 14:41
Рубрика: В мире

Украина задержала российский танкер за блокирование Керченского пролива

Текст: Сергей Новиков

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил. Корабль был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Фото: iStock
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"Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", - приводит текст сообщения агентство РИА Новости.

В СБУ также отметили, что корабль под российским флагом зашел в порт Измаила под именем Nika Spirit, однако "по номеру IMO - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер Neyma".

В спецслужбе добавили, что в настоящий момент группа военных прокуроров и пограничников завершает следственные действия, которые были санкционированы украинским судом. Речь идет об обыске с с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятии документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Кроме того, был проведен допрос членов команды.

Танкер был признан вещественным доказательством, в связи с чем готовится ходатайство в суд о его аресте.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
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