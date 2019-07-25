Москва настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном

Москва настаивает на скорейшем разрешении вопроса с задержанным в КНДР рыболовецким судном. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном по итогам встречи замглавы МИД Игоря Моргулова с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.

"С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8", - заявили на Смоленской площади.

Напомним, что российский сейнер "Сянхайлинь-8" был задержан северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.