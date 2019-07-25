Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пересмотрит наказание капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Срок его дисквалификации на международном уровне может быть увеличен на срок от двух до шести месяцев.

Чуть ранее Месси был отстранен на одну встречу и получил штраф в размере 1,5 тысячи долларов за неподобающее поведение на Кубке Америки. В ходе турнира он стал участником нескольких скандальных эпизодов, детальное рассмотрение которых может привести к продлению дисквалификации. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, что Месси критиковал арбитров после полуфинала с Бразилией и матча за третье место с Чили, в котором он получил красную карточку. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" отказался присутствовать на церемонии награждения бронзовыми медалями в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.