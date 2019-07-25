Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) пересмотрит наказание капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Срок его дисквалификации на международном уровне может быть увеличен на срок от двух до шести месяцев.
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Чуть ранее Месси был отстранен на одну встречу и получил штраф в размере 1,5 тысячи долларов за неподобающее поведение на Кубке Америки. В ходе турнира он стал участником нескольких скандальных эпизодов, детальное рассмотрение которых может привести к продлению дисквалификации. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.
Напомним, что Месси критиковал арбитров после полуфинала с Бразилией и матча за третье место с Чили, в котором он получил красную карточку. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" отказался присутствовать на церемонии награждения бронзовыми медалями в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.