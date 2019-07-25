Назван исполнитель главной роли в экранизации игры Halo

Главную роль в экранизации культовой игры Halo - Мастера Чифа - сыграет Пабло Шрайбер ("Оранжевый - хит сезона", "Прослушка", "Американские боги"), сообщает портал Deadline. Съемки начнутся в Венгрии осенью этого года.

Известно, что в сериале также сыграет начинающая актриса Йерин А (Yerin Ha), которой предстоит стать смелой и находчивой спутницей главного героя.

Режиссером станет Отто Баттхерст ("Черное зеркало", эпизод "Национальный гимн"), заменивший на этой должности Руперта Уайатта ("Восстание планеты обезьян"). Сценаристами и шоураннерами выступают Кайл Киллен ("Пробуждение") и Стивен Кейн ("Последний корабль").

Дебютный сезон сериала, анонсированного еще в 2013 году, получит девять эпизодов. Производством шоу занимается студия Стивена Спилберга Amblin совместно с разработчиками из 343 Industries.

Halo от Showtime сюжет будет следовать истории, изложенной в играх и сосредоточится на войне между людьми и Ковенантом за колоссальные кольца, служащие оружием массового уничтожения.

Игра Halo: Combat Evolved, выпущенная в 2001 году на Xbox, получила высокие оценки критиков и стала одной из самых лучших в истории консоли. Всего франшиза имеет более 50 млн проданных копий по всему миру и 3,4 млрд долларов сборов.

6 мая 2010 года специальным голосованием для игрового издания книги рекордов Гиннесса были определены лучшие игровые серии всех времен. Первое место заняла серия игр вселенной Halo.