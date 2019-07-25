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Рубрика: Легковые авто

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi представила в Таиланде обновленный Pajero Sport. Дизайн передней и задней части автомобиля был пересмотрен в соответствии с фирменным стилем бренда, в результате чего внедорожник стал походить на L200.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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Главным изменением интерьера стал отказ от аналоговой панели приборов в пользу цифровой - в рестайлинговом Pajero Sport информация отображается на 8-дюймовом экране. Также в салоне появилась новая центральная консоль, а в центральный тоннель добавили дополнительную емкость под мелкую поклажу. Переделан блок "климата" и шайба выбора режимов полноприводной трансмиссии.

Оснащение внедорожника стало богаче за счет электропривода пятой двери с бесконтактным открыванием и механизмом безопасности. Более того, заднюю дверь теперь можно открывать и закрывать со смартфона.

Среди новых опций стоит отметить наличие систем Lane Change Assist и Rear Cross Traffic Alert: первая следит за разметкой, вторая предупреждает о приближающихся машинах при движении задним ходом.

Фото: iStock
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В техническом плане изменений не произошло. В Таиланде, где уже стартуют продажи автомобиля, внедорожник предлагают с турбодизелем 2.4 мощностью 181 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым "автоматом". На других рынках Pajero Sport еще можно заказать с дизелем 2.5 (136 л.с.) и бензиновым двигателем V6 3.0 MIVEC (219 л.с.).

Обновленный Pajero Sport появится и в России, но это произойдет уже в следующем году.

В России цена на дореформенный Mitsubishi Pajero Sport начинается от 2 439 000 рублей. Версии с дизельным мотором можно купить как с 6-ступенчатой МКП, так и с 8-скоростным "автоматом", для внедорожника с бензиновым двигателем предлагается только АКП. Привод - полный.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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#Mitsubishi