Порошенко начали допрашивать в Госбюро расследований

В Государственном бюро расследований Украины начался допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

"Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа", - приводит слова пресс-секретаря ведомства Анжелы Ивановой агентство РИА Новости.

Она уточнила, что Порошенко допрашивает следователь по делу о продаже завода.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление. В нем он обвинил Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском". По словам Портнова, Порошенко удалось легализовать 300 миллионов долларов доходов через оффшорные компании, заключив фиктивную сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.