Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", - приводит заявление президентской администрации агентство РИА Новости.

За последний месяц ас-Себси несколько раз госпитализировали по состоянию здоровья.

Он занимал пост президента Туниса с 2014 года, ранее возглавлял ряд министерств и ведомств Туниса, в том числе минобороны и МИД, был председателем Палаты представителей.