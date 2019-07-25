Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в сознание

Раненный накануне в Турции советник белорусского посольства Александр Поганшев пришел в сознание. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на главу дипмиссии Беларуси в Турции Андрея Савиных.

"Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание, и с ним смогла увидеться супруга. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", - заявил дипломат. Посол также отметил "быструю и искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий".

Напомним, что о нападении на советника посольства Беларуси стало известно накануне вечером. По информации местных СМИ, в дипломата несколько раз выстрелил отставной турецкий военный в районе Чанкая, в котором расположен ряд диппредставительств разных стран.

Затем нападавший покончил с собой. Раненого дипломата доставили в больницу, где он был прооперирован. Турецкие власти проводят расследование произошедшего.