Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу

Дочь убитой жительницы Раменского Натальи Басовой попала в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного ГСУ СК.

Девочку госпитализировали сразу после трагедии на детской площадке во дворе дома. Вместе с ней сейчас находится ее родная тетя. Знакомые потерпевшей в соцсетях отмечают, что Наталья приехала в Раменское из Тамбова. С отцом ребенка она разошлась, девочку воспитывала одна. Наталье исполнилось 27 лет в конце мая.

Тем временем подозреваемого в убийстве везут на допрос. Как уже писала "РГ", его задержали в лесном массиве под Ногинском, где он оставил свою машину.

По предварительным данным, предполагаемый убийца -38-летний мужчина, которого ранее с Натальей связывали отношения. ТАСС отмечает, что в прошлом он был судим за массовые беспорядки.

Напомним, что 27-летнюю сотрудницу детсада зарезали на детской площадке возле ее дома. Убийца нанес жертве 20 ножевых ранений.