На северо-западе Москвы откроют новый мост и метро

В 2020-21 годах на северо-западе Москвы откроется новый автомобильный мост и метро. Оба эти проекта существенно улучшат транспортную ситуацию, рассказал мэр Сергей Собянин во время осмотра стройплощадок.

Мост и метро строятся в одном из самых живописных районов Москвы, в Нижних Мневниках. Эти места славятся набережными и протяженными зелеными массивами. А вот с транспортом тут - проблема. До метро "Октябрьское поле" и МЦК "Хорошево" нужно ехать на автобусе. Но главная трудность - затруднен проезд с севера на запад по старому Карамышевскому мосту. Он был построен еще в 1937-м, и давно перестал справляться с нарастающим автомобильным потоком. Поэтому в часы пик в этом месте - всегда пробки.

Проектировщики еще в 2016-м предложили построить здесь вантовый мост. Доминантой сооружения должна была стать опора в форме перевернутой буквы Y, которая поддерживала бы мост тросами. Но в итоге остановились на более практичном варианте с балочной переправой. Современные технологии позволяют собрать основные железобетонные конструкции на заводе и потом соединять их уже на месте.

На данный момент 600-метровый мост готов на 80 процентов. Сейчас подрядчики соединяют пролеты через канал имени Москвы. "Строительство выходит на финиш, - заявил Собянин. - Новое сооружение станет частью хордовой магистрали, которая улучшит движение между севером и западом города". Старый мост оставят на том же месте, но он будет использоваться для поездок по ближайшим районам.

Почти в том же самом месте, где соединяются пролеты нового Карамышевского моста, под Москвой-рекой идут тоннели Большой кольцевой линии метро. Это западный участок, в которой войдут станции "Карамышевская" (проектное название "Мневники"), "Улица Народного Ополчения", "Терехово" и "Можайская". Левый тоннель между "Карамышевской" и "Улицей Народного Ополчения" готов, правый скоро достроят. На этой линии самая примечательная станция - "Карамышевская". Здесь построят пересадочный узел с офисами и магазинами, рядом возведут дома по реновации.