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25.07.2019 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суде раскрыли детали разбойного нападения сотрудников ФСБ на банк

Текст: Иван Петров
Московский окружной военный суд (МОВС) в четверг рассматривал жалобу адвоката на арест одного из сотрудников ФСБ, задержанных за разбой. Адвокат бойца спецназа ФСБ "Альфа" Романа Оболенского просил смягчить меру пресечения своему подзащитному, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. По словам защитника, Оболенский физическую силу к потерпевшему не применял, кроме того он раскаивается в содеянном и готов возместить ущерб.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сам фигурант резонансного расследования пообещал оказывать содействие в раскрытии преступления. В подтверждение своих слов он тут же назвал сумму, которую получил из похищенных 136 млн рублей. По словам Оболенского, ему лично достались 4 млн рублей. В то же время Оболенский заявил, что не был посвящен в детали преступной схемы по похищению денег.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Но на суд никакие аргументы не возымели действия. "Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление Московского гарнизонного военного суда - без изменения", - огласил апелляционное постановление судья МОВС.

Напомним, о задержании группы сотрудников ФСБ стало известно 2 июля. Сообщалось, что в одном из банков была похищена крупная сумма. Было возбуждено уголовное дело по статье УК "разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере".

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий осуществили на территории банка "Металлург" разбойное нападение на частного предпринимателя Александра Юмаранова. Сотрудники спецслужбы в итоге похитили у бизнесмена около 136 млн рублей.

Среди задержанных оказались офицеры управления "К" ФСБ России, бойцы спецподразделения "Альфа", офицер группы спецназначения "Вымпел" и сотрудник столичного УФНС.

Фото: iStock
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Ранее стало известно, что сотрудник ФСБ Артур Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Позже аналогично поступил находящийся под домашним арестом Хетаг Маргиев. Ещё трое фигурантов признают вину частично.

Всем фигурантам (на данный момент 15 человек) грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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