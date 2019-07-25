В Самарской области закрыли несанкционированный палаточный лагерь

Сотрудники управления МЧС по Самарской области в ходе противопожарного рейда на территории Красноярского района обнаружили палаточный лагерь в поселке городского типа Волжский.

Межведомственная комиссия, которая после обнаружения палаточного городка выехала на место, выяснила, что у образовательного учреждения, которое организовало детский лагерь, не было необходимых документов.

Комиссия приняла решение о закрытии лагеря и вывоза детей.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул пожар. Четверо детей погибли. СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.