Дети жили в палатках. Было холодно. Решили включить электрообогреватели. Один из них, по предварительной версии, и стал причиной ночного пожара. Хотя нет. Причиной все-таки стала та самая преступная халатность. Кто отвечал в этом лагере за пожарную безопасность? Кто позволил поставить обогреватели? И были ли в палатках огнетушители? Вопросы, на которые все мы хотим получить четкие и конкретные ответы.

Расследование уголовного дела было поручено центральному аппарату СК России. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами дал поручение разобраться в причинах трагедии. "Абсолютно очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности, - заявил он.

Официальных версий, почему произошло возгорание, пока нет, по неофициальной, как уже говорилось, - вспыхнул обогреватель. В этом лагере много чего оказалось неофициальным. Даже сам палаточный городок.

В этом лагере много чего оказалось неофициальным. Даже сам палаточный городок. По документам дети должны были жить в теплых корпусах

Как заявила на заседании краевой комиссии по ЧС руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, по документам дети должны были жить в корпусах. По данным реестра краевых оздоровительных учреждений, для них выделили 450 спальных мест в стационарных помещениях. Но на момент пожара в зданиях жил только 61 человек. Хотя на сайте лагеря указано, что гостиницы и коттеджи рассчитаны на одновременное расселение 250 отдыхающих. Почему тогда 189 детей в возрасте от семи до 15 лет находились в палатках из ПВХ?

Огонь уничтожил 20 палаток, от них остались только черные от гари остовы кроватей.

Знали родители, когда покупали путевки, что дети будут жить в лагере "дикарями"? Скорее всего, да.

В официальной группе горнолыжного комплекса (ГК) "Холдоми" "ВКонтакте" еще в январе было опубликовано объявление для родителей, где сообщалось, что уже второй год детей размещают не только в коттеджах и гостинице, но и в палатках типа "Памир" М-30.

Они появились год назад, когда готовились принять Всероссийский молодежный форум "Амур". "Палаточный лагерь организовывается в соответствии со всеми требованиями санитарной и пожарной безопасности", следует из сообщения пресс-службы губернатора.

А вот на официальном сайте "Холдоми" о палаточном лагере ни слова. Представители надзорных органов в соцсетях, видимо, не сидят, потому и не знали о существовании палаточного городка? А родители маленьких отдыхающих вряд ли были в курсе того, что он "вне закона".Сигнал о возгорании в лагере поступил в 2:34 по местному времени. Под рухнувшим горящим тентом кричали от боли девочки. За ними бросился десятилетний мальчишка. Через восемь минут на место прибыли пожарные. В 4:46 полностью его потушили. К тому времени огонь успел уничтожить 20 палаток (площадью по 40,5 кв. метра каждая). Всего в лагере их было 26.

В одной из них спала девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет. Родители собирались приехать к ней и поздравить с праздником. Но отметить день рождения школьница не успела. Погибла.

Утром к школе N 36 Комсомольска-на-Амуре, где она училась, придут горожане и принесут цветы. Но это не поможет родителям вернуть свою дочь. Как и 200 тысяч рублей, которые пообещали выделить семье из резервного фонда администрации. И миллион рублей, который выплатят из краевого резервного фонда.

Перепуганных детей отправили в корпуса. Всех, кроме пятерых ребят, оказавшихся в больнице. Двух, отравившихся угарным газом, отвезли в Комсомольск. Еще трое с сильными ожогами попали в реанимацию ЦРБ поселка Солнечный.

- Дети не подлежат дальнейшей транспортировке. Любое шевеление ребенка приводит к снижению давления, - объяснял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, кстати, сам врач. На место из Хабаровска прибыла бригада детских реаниматологов. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в регион направили лучших детских врачей из Москвы. На помощь дальневосточным коллегам вылетел также специалист нижегородского ожогового центра.

Но к вечеру вторника одна за другой стали поступать печальные новости. Детей, которые находились в реанимации, не спасли. Одним из погибших оказался тот самый смелый мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящую палатку.

Как рассказали сами дети, отдыхавшие в лагере, в палатках стояли тепловые пушки. Их часто использовали, чтобы сушить одежду. Вожатые и воспитатели закрывали глаза на такие нарушения правил пожарной безопасности. Нарушать правила здесь, похоже, стало традицией. Еще 31 мая специалисты госпожнадзора проводили в лагере проверку и обнаружили ряд недочетов. Там не было планов эвакуации и табличек с обозначением мест, где находятся средства индивидуальной защиты, отсутствовало экстренное освещение. Устранить нарушения было необходимо до 1 августа. Но почему-то это не сочли достаточным основанием, чтобы не отправлять в лагерь детей.

О технике безопасности вроде бы тоже заботились. Комиссии в лагерь захаживали. Всего за несколько дней до трагедии, 11 июля, прошли плановая тренировка и занятия по эвакуации.

Когда верстался номер

В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис") Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Это объявление опубликовано в официальной группе "Холдоми" в одной из социальных сетей. Фото: vk.comГК "ХОЛДОМИ"

Взгляд

Палаточный загон не может называться оздоровительным лагерем

На тревожный звонок из редакции сочувственно отозвались известные путешественники и не менее известные организаторы детского оздоровительного туризма, его неутомимые пропагандисты Дмитрий Шпаро и его сын, член российского Координационного совета по развитию туризма Матвей Шпаро.

- Когда такое случается, когда погибают доверившиеся тебе дети - никаких слов не найти, чтобы это выразить, - признался Матвей. - Мы пока не знаем всех деталей случившегося, и я не возьмусь прежде времени кого-то обвинять. Но факт, конечно, вопиющий, если судить по фотографиям и видео с места трагедии. Скопление обгоревших металлических каркасов с обгоревшими железными кроватями внутри на огороженной площадке даже язык не поворачивается назвать оздоровительным лагерем...

По словам наших собеседников, это какой-то быстро возводимый палаточный загон для выкачивания денег из доверчивых граждан, которые унаследовали от своих родителей и учителей веру в воспитательную силу летнего отдыха детей в кругу своих ровесников.

- Насколько я понял по первым сообщениям, этого лагеря не было в официальном реестре детских оздоровительных лагерей, который ведет министерство просвещения,- высказал предположение Матвей Шпаро. - В недавней публикации я приводил цифры: в 2017-м стационарных лагерей загородного типа по всей России было 2353, в прошлом году осталось только 2318. Сколько в этом, точно не знаю, но динамика, увы, отрицательная.

А почему так получается? Возможно, потому что власти где-то пережимают с контролем, с фискальными платежами, как результат - бизнес уходит в "серую" зону. С ними уже трудно конкурировать тем, кто продолжает работать "в белую". А еще труднее - контролировать. Чтобы выполнить все правила, ты должен быть открытым для проверок. И турбизнес не исключение. Так, видимо, могло произойти и в нынешнем случае...

Дмитрий Шпаро, подключившийся к нашему диалогу, предложил не торопиться с выводами и не проводить прямых аналогий с трагедией на Сямозере, где тоже погибли дети.

- На мой взгляд, тут больше аналогий и причинно-следственных связей с пожарами в "Хромой лошади" и "Зимней вишне". И там, и тут налицо вопиющие нарушения элементарных норм пожарной безопасности. А в основе - чья-то алчность, желание заработать, ничего не вкладывая...

Оба наших собеседника, соболезнуя семьям погибших и пострадавших, призвали надзорные инстанции не делать из этой беды повода для тотальных проверок и немедленного закрытия всех нормально работающих детских лагерей. И не создавать новых барьеров детским программам оздоровительного и познавательного туризма.

Подготовил Александр Емельяненков

Вопреки упорным слухам, запуганные инструкциями педагоги не отказалиcь от походов с детьми. Минувшим летом, по словам Матвея Шпаро, директора 18 московских школ возглавили свои туристические команды в шестидневном походе по горам Краснодарского края. Фото: instagram.comgoulp_ru

Прямая речь

Виновные понесут наказание

Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Страшная трагедия. Мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае. Погипбло четверо детей. Тем, кто оказался в больнице в тяжелом состоянии была оказана необходимая медицинская помощь. С остальными детьми работают психологи. Но как такое могло произойти во время организованного отдыха детей? Вообще непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере? Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий - выявить то, что реально может навредить детям.

Обеспечить детям безопасный отдых - это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти субъекта. Сейчас, когда этим делом занимается центральный аппарат СК и проводятся следственные мероприятия, я уверена, что будут установлены все обстоятельства произошедшего. Виновные должны понести наказание, они понесут наказание, а случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края. И в том числе на характер проводимых в них проверок.

Подготовила Татьяна Владыкина

Информация для размышления

Не успели

Кто проверяет детские оздоровительные лагеря отдыха? Ключевые ведомства - МЧС и Роспотребнадзор.

МЧС - это пожарная безопасность. В ведении Роспотребнадзора все, что касается санитарно-эпидемиологического состояния, пояснили "Российской газете" в надзорном ведомстве.

В каком состоянии находятся пищеблоки (проверяется оборудование столовых, посуда), как организованы и вывозятся отходы, проведена ли обработка от клещей.

Также под контролем персонал, чтобы ни у кого не было никаких инфекций.

Особое внимание - к продуктам питания и питьевой воде. Они должны быть качественными и безопасными для детского организма. Проверяют всех операторов питания и поставщиков пищевых продуктов.

Обязательно берут пробы воды из открытых водоемов и бассейнов, предусмотренных для купания детей.

А теперь внимание! Специалисты Роспотребнадзора проверяют и организацию размещения детей.

Как сообщила руководитель Хабаровского территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, разрешение на пребывание детей в летнем лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" было выдано в октябре прошлого года. Еще была проверка в феврале. Следующая ожидалась в августе. А как же обязательные проверки перед открытием сезона?

Странный график, не правда ли? Отдых летний, а проверки осенью, зимой и ... в августе. Не успели.

"Закон о детском отдыхе был принят год назад, и если бы он неукоснительно выполнялся, то трагедии в Хабаровске не случилось, - прокомментировала "Российской газете" вице-спикер Совета Федерации, один из разработчиков документа Галина Карелова. - Он писался исключительно в интересах детей, их безопасности. Этот горький урок в Хабаровске еще раз напоминает нам о том, что законы пишутся для исполнения, и те, кто их нарушает, во всех случаях, даже если ничего не происходит, должны нести полную меру ответственности".

Закон этот появился после трагедии на Сямозере на юге Карелии. Она произошла в июне 2016 года. Отдыхающие в лагере 47 детей в сопровождении нескольких взрослых отправились в поход по озеру на рафте и двух каноэ, но во время шторма лодки перевернулись. Погибли 14 детей.

Тогда обнаружили много пробелов в законодательстве о детском отдыхе. Шли долгие дискуссии, какие новые нормы в нем надо предусмотреть. Да так, чтобы "не перетянуть", не отбить желание заниматься детским отдыхом.

В итоге и был принят специальный закон, направленный на обеспечение безопасности детей. Этот документ определил, кто может заниматься организацией детского отдыха, какие правила должны соблюдаться при организации детских лагерей, за что отвечают местные власти, какие права у родителей и куда жаловаться, если правила не выполняются.

Но достаточно взглянуть на остатки палаточного лагеря в Хабаровском крае, чтобы убедиться: никаких противопожарных правил здесь не соблюдалось - палатки стояли впритык, между ними не было широких удобных проходов, и пламя быстро распространилось на весь палаточный городок.

Закон есть. Проверки есть. Пожарные проверяли лагерь за две недели до трагедии. А безопасности детского отдыха нет. Почему? Хотелось бы знать. Надо знать. Да так, чтобы в законе было четкое, а главное - неотвратимое и жесткое наказание для те, кто должен был отвечать за организацию детского отдыха и не обеспечил ее.

Подготовили Ольга Игнатова, Ирина Невинная