Видео: самосвал с поднятым кузовом врезался в мост в Башкирии

Апофеоз беспечности и невнимательности — многотонный самосвал мчался по проселочным трассам в Башкирии с поднятым кузовом, пока не врезался со всего маху в надземный пешеходный переход.

Сложно сказать, что так сильно отвлекло водителя, что он в итоге забыл опустить кузов после выгрузки. Еще сложнее понять водителей других машин на этой дороге, так и не предупредивших рассеянного шофера о неминуемой опасности.

Судя по видео, обошлось без жертв — сам растяпа-водитель живехоньким выбрался из кабины, чтобы понять, что же помешало ему проскочить под мостом. А на переходе, похоже, пешеходов не было.