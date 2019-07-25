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Рубрика: Видео

Видео: самосвал с поднятым кузовом врезался в мост в Башкирии

Текст: Вадим Давыденко

Апофеоз беспечности и невнимательности — многотонный самосвал мчался по проселочным трассам в Башкирии с поднятым кузовом, пока не врезался со всего маху в надземный пешеходный переход.

Фото: vk.com/
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Сложно сказать, что так сильно отвлекло водителя, что он в итоге забыл опустить кузов после выгрузки. Еще сложнее понять водителей других машин на этой дороге, так и не предупредивших рассеянного шофера о неминуемой опасности.

Судя по видео, обошлось без жертв — сам растяпа-водитель живехоньким выбрался из кабины, чтобы понять, что же помешало ему проскочить под мостом. А на переходе, похоже, пешеходов не было.

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#видео #авто