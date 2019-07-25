Из-за сильного ливня омичи застряли на колесе обозрения

В омском городском парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ днем произошло ЧП. Из-за сильного дождя у аттракциона "Колесо обозрения" отказали механизмы.

Ливень обрушился на Омск внезапно. В этот момент на аттракционе катались несколько омичей. Колесо остановилось, и две омички вместе с детьми застряли в кабинах на высоте около 30 метров.

- Нам поступил сигнал о произошедшем и в парк тут же выехали спасатели и пожарный автомобиль с коленчатым подъемником, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Однако их помощь не понадобилась. Сотрудники парка эвакуировали посетителей аттракциона в "ручном режиме".

В настоящее время работа двух аттракционов "Колесо обозрения" в парке приостановлена.