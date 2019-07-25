Омич отсудил у экстрасенсов 400 тысяч за неудачный приворот

Куйбышевский районный суд города Омска взыскал с организации "Шестое чувство" около 400 тысяч рублей в пользу омича, не сумевшего при помощи экстрасенсов вернуть жену.

В августе 2017 года от жителя Омска ушла супруга. Он очень переживал и желал ее вернуть. По телевизору омич увидел рекламное объявление фирмы, оказывающей услуги по возврату жен и любимых женщин, а также услуги по снятию сглаза, порчи и родовых проклятий. Брошенный муж воодушевился и решил обратиться за помощью к специалистам.

- Директор организации убедила его в том, что поможет вернуть женщину, поскольку обладает магическими, сенсорными познаниями и неоднократно возвращала ушедших жен, сожительниц и любовниц, - говорится в материалах дела, рассмотренного Куйбышевским районным судом.

За услуги экстрасенсов омич заплатил 260 332 рубля. Однако супруга к нему так и не вернулась. Согласно договору фирма обещала истцу подобрать специалиста в области экстрасенсорики, бионерготерапии, гадании, спиритизма или астрологии. Однако каких-либо услуг истцу оказано не было. На претензию о возврате денежных средств экстрасенсы не ответили.

Куйбышевский суд установил, что организация нарушила Закон РФ "О защите прав потребителей" и не исполнила свои обязательства, указанные в договоре.

Суд постановил взыскать с компании "Шестое чувство" в пользу истца 260 332 рубля - в счет возврата уплаченных денежных средств и компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей. Поскольку требования истца не были удовлетворены в добровольном порядке, ответчика также выплатит штраф в размере 132 666 рублей и государственную пошлину.