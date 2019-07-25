Пострадавшим в Иркутской области выплатят компенсации до 10 августа

Так, глава государства поручил правительству до 10 августа провести все выплаты пострадавшим от паводка.

"Завершение в срок до 1 августа 2019 г. формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 г. выплат им денежных средств в полном объеме" , - говорится в поручении.

Путин также потребовал до 1 сентября оценить ущерб от наводнения, нанесенный жилью, школам, детским садам и инфраструктуре в районах подтопления.

Еще один важный пункт в документе - Путин поручил правительству решить проблему с ущербом, нанесенным личным подсобным хозяйствам жителей в Иркутской области. "Проведение в срок до 1 сентября 2019 г. оценки ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении", - сообщается в поручении.

Кроме того, глава государства потребовал больше не предоставлять земельные участки в зонах затопления и подтопления в Дальневосточном округе. Властям регионов поручено установить границы зон подтопления и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости.