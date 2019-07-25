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25.07.2019 11:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пригласил семьи из Иркутской области на парад ВМФ в Петербурге

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин пригласил пять семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге.

Глава государства встретился с ними в четверг в Кремле.

"Завтра вам предлагаю слетать в Петербург. Приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится. Особенно мальчишкам будет интересно", - сказал он.
Путин: Всех пострадавших в Иркутской области обеспечить жильем до холодов

Путин также напомнил, что когда он встречался с семьями пострадавших на месте, он предложил им поехать в одно из учреждений управделами президента. "Это будет комплекс Дагомыс. Прямо на берегу моря, вам понравится", - заявил глава государства на встрече.

Он также рассказал, что программа отдыха семей из Иркутской области будет расширена. Сегодня их еще ждет экскурсия по Москве.

По словам Путина, сейчас на отдых выехало уже 2 тысячи человек, пострадавших от наводнения. "Сегодня приезжает еще 1600", - добавил он. Они поедут на Черное море - в Артек и Орленок, а также в близлежащие российские регионы.

Напомним, Владимир Путин уже дважды посещал Иркутскую область и общался с пострадавшими там от паводка жителями. Наводнение началось в конце июня и было одним из самых сильных за последние 10 лет.

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