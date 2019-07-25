У омского фотографа обнаружили более 1000 снимков обнаженных школьниц

В Омске у руководителя детской фотостудии в ходе обысков обнаружили обширную картотеку интимных снимков несовершеннолетних. Они хранились на его личном компьютере.

По предварительным данным, 35-летний фотограф снимал раздетыми своих учениц в возрасте от 12 до 16 лет.

- В ходе расследования было установлено уже шесть школьниц, пострадавших от действий фотографа, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Но на снимках их намного больше.

За помощью в правоохранительные органы обратились родители двух девочек. Дочки пожаловались им на домогательства со стороны руководителя фотостудии. Школьницы рассказали, что фотограф устраивает для них весьма откровенные фотосессии, снимает с них одежду и трогает за обнаженные части тела.

В отношении фотографа было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ -"Развратные действия в отношении несовершеннолетних". Сам он вины в случившемся не признает, и утверждает, что снимал обнаженных девочек исключительно из любви к искусству.