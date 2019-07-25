В Кузбассе возбудили дело о мошенничестве с жильем слепых супругов

Уголовное дело о мошенничестве, в результате которого семья инвалидов по зрению лишись жилья, возбуждено в городе Ленинске-Кузнецком. Этого добилась местная прокуратура.

Поводом для начала прокурорской проверки стал размещенный в интернете видеоролик. "Герой сюжета - пожилой мужчина - пояснил, что у него в Ленинске-Кузнецком была квартира, где он жил вместе с супругой, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - В 2016 они познакомились с местным предпринимателем, и по его настоянию, за его счет в квартире был сделан ремонт".

Рассчитаться за ремонт инвалиды не смогли, и тогда, по словам главы семьи, предприниматель забрал у них пенсии. Потом потребовал приватизировать жилье. А после одного из визитов "благодетеля" незрячий хозяин обнаружил, что пропало факсимиле его подписи. В итоге супруги оказались на улице.

Городская прокуратура изучила материалы ранее проведенных доследственных проверок и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были отменены. Дело возбудили по факту совершения мошеннических действий, повлекших за собой лишение гражданина права на жилое помещение (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Расследование находится на контроле у прокуратуры.