Видео: Путин попросил девочку из Иркутской области станцевать

Президент России Владимир Путин встретился в четверг в Кремле с семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Вместе с взрослыми в разговоре с Владимиром Путиным также принимали участие 14 детей, которые не стеснялись и бегали по представительскому кабинету президента, перебивали главу государства, а он шутливо отвечал на их реплики.

Так, когда в ходе разговора президент поинтересовался у пострадавших, как у них решаются основные вопросы - с жильем, компенсациями, к Владимиру Путину подошла девочка, присутствовавшая на встрече со своими родителями, и начала кружиться рядом с ним. Глава государства отвлекся от серьезного разговора и попросил: "Станцу, станцуй”. Девочка смущенно улыбнулась и продолжила кружиться.

В ходе разговора президент также пригласил всех участников встречи на военно-морской парад в Санкт-Петербурге и рассказал, как вообще организован отдых для детей и семей, пострадавших от наводнения.