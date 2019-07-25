Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Надежду Тихонову, выступившую на заседании суда по делу о теракте.

По ее словам, возможный заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии в городе Идлиб. Следствие считает, что именно он курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо, а сейчас ведет пропаганду терроризма в интернете, используя для этих целей в том числе и социальные сети.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов в день трагедии пронес в метро Петербурга два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", но ее своевременно обнаружили и обезвредили спецслужбы. Вторая бомба вместе со смертником взорвалась в метро подземки между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Жертвами теракта стали 15 человек, 67 получили ранения. Все обвиняемые по делу, а их 11 человек, в настоящее время находятся под стражей.