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25.07.2019 14:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мурманск из кругосветного плавания вернулся танкер СФ "Кама"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В Мурманск из кругосветного плавания вернулся средний морской танкер Северного флота "Кама" под руководством капитана Михаила Суханова. На причале экипаж встречало командование СФ, родные и близкие.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга, за 150 суток "Кама" в составе отряда кораблей во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" совершила кругосветный переход. За пять месяцев моряки преодолели более 31 тысячи морских миль. Судно произвело 28 комплексных пополнений запасов кораблей и судов отряда - свыше 7,5 тысячи тонн.

Моряки действовали в акваториях Атлантического океана, Средиземного и Красного морей, в Индийском и Тихом океанах, прошли Панамский канал и стали участниками трансатлантического перехода.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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