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25.07.2019 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге арестовали водителя такси из-за гибели двух пассажиров

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу водителя "Яндекс.Такси", который попал в ДТП, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В СИЗО до 22 сентября 2019 года отправлен водитель такси Skoda. Столкновение машины такси и грузовика с прицепом произошло утром во вторник на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского шоссе. Один пассажир такси погиб на месте, двое получили травмы. Позже еще один пассажир Skoda умер в больнице. Сообщалось, что таксист управлял машиной без прав, его задержали.

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В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), он может быть осужден на срок до семи лет. В управлении ГИБДД по городу и области сообщали, что водитель грузовика, с которым произошло столкновение, тоже был задержан: у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

В компании "Яндекс.Такси" сообщили, что, по предварительной информации, задержанному передал управление машиной другой водитель. Это является грубейшим нарушением. До окончания проверки, которую проводит компания, весь таксопарк отключен от заказов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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