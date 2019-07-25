В Петербурге арестовали водителя такси из-за гибели двух пассажиров

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу водителя "Яндекс.Такси", который попал в ДТП, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В СИЗО до 22 сентября 2019 года отправлен водитель такси Skoda. Столкновение машины такси и грузовика с прицепом произошло утром во вторник на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского шоссе. Один пассажир такси погиб на месте, двое получили травмы. Позже еще один пассажир Skoda умер в больнице. Сообщалось, что таксист управлял машиной без прав, его задержали.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), он может быть осужден на срок до семи лет. В управлении ГИБДД по городу и области сообщали, что водитель грузовика, с которым произошло столкновение, тоже был задержан: у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

В компании "Яндекс.Такси" сообщили, что, по предварительной информации, задержанному передал управление машиной другой водитель. Это является грубейшим нарушением. До окончания проверки, которую проводит компания, весь таксопарк отключен от заказов.