Филипп Киркоров и Анна Нетребко откроют "Новую волну" в Сочи

Анна Нетребко и Филипп Киркоров будут среди звездных исполнителей, которые выступят 24 августа на церемонии открытия Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Кроме них в этот вечер на сцену также выйдут Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Валерия, Алсу, LOBODA, Глюкоза, Юсиф Эйвазов, Димаш Кудайберген, Юлианна Караулова, #2Маши, Brio Sonores и Интарс Бусулис.

Ведущими вечера станут Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

Напомним, в прошлом году специальным гостем стал пуэрто-риканский исполнитель Luis Fonsi со всемирно известным хитом Despacito.

В этом году "Новая волна" будет проходить с 24 по 29 августа в концертном зале New Wave Hall, рассчитанном почти на три тысячи мест, Олимпийского парка Сочи. Начало концертов ежедневно в 19.30.

29 августа, по словам организаторов, на торжественной церемонии закрытия конкурса на сцене выступит известная британская певица, актриса и телеведущая Рита Ора. Она прилетит в Сочи в качестве специального гостя "Новой волны - 2019".

Кстати



Музыкальный конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года. До 2014-го его принимала Юрмала. Организаторам пришлось перенести его в Сочи после странного запрета латвийских властей о посещении территории страны несколькими известными российскими артистами. В 2015 году конкурс состоялся на территории Центрального района города-курорта, а со следующего переместился в Олимпийский парк.