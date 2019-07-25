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25.07.2019 14:47
Проект: В регионах

На Дону расширят сеть автозаправок с экологическим топливом

Текст: Николай Грищенко
К 2020 году в Ростовской области будет построено 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, которые дополнят ранее возведенные 11 комплексов АГНКС. В результате реализация природного газа в регионе к концу нынешнего года вырастет на 18 процентов и составит 39,1 миллиона кубометров.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Ресурс для перевода транспорта на экологически чистое топливо достаточно внушительный: в Ростовской области насчитывается более 1,5 миллиона машин. Еще около 1,6 миллиона автомобилей ежегодно следует транзитом. При этом на Дону только 4,3 процента сельскохозяйственной и 2,1 процента коммунальной техники работают на газомоторном топливе.

А спрос на углеводородное топливо в регионе только растет. При этом не менее чем в 10 раз снижаются выбросы в атмосферу окиси азота и других вредных веществ.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Очевидно, что проект позволяет снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Экономическая эффективность экологичных автомобилей при этом не ниже, чем у бензиновых и дизельных. Работа будет продолжаться, и мы намерены ее активизировать через развитие новой инфраструктуры. Наша задача - создать новые возможности для людей, - считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Проект предусматривает не только расширение сети заправочных станций, но и создание предприятия по производству автозаправок и переоборудованию автомобилей на газ. В регионе уже действует около 30 пунктов технического обслуживания газомоторных автомобилей. Кроме того, на заводе точной механики в городе Шахты налажено производство оборудования для автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций. При этом процент российских составляющих в различных образцах продукции составляет от 85 до 100 процентов. В 2019 году на заводе будет введено в эксплуатацию дополнительно два цеха, в 2020-м - еще два.

По оценке специалистов, при наличии развитой сети газовых заправок потребность в автотранспорте, работающем на голубом топливе, вырастет в два раза, также активизируется и перевод личного автотранспорта на газ.

Справка

Пилотный проект "Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области" стартовал в декабре прошлого года. До 2021 года число газозаправочных комплексов должно увеличиться до 39, к 2024 году - до 49, а к 2030 году - до 62. Парк техники, работающей на природном газе, предполагается увеличить до 55 тысяч машин. Для переоборудования и обслуживания транспорта, работающего на природном газе, предусмотрено создание десяти сервисных центров.

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