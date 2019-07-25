"Боевая" готовность: На Кубани объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которые ожидаются в ближайшие двое суток. В связи с этим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, как сообщается на официальном сайте администрации региона, поручил главам районов оповестить жителей и отдыхающих о надвигающемся на регион циклоне с дождями.

По данным МЧС и властей края, 25 и 26 июля в восточной части Азовского моря прольются дожди с грозами, усилится шквалистый ветер до 20-23 м/с. В крае объявили экстренное штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также на участке Магри - Веселое города-курорта есть опасность формирования смерчей над Черным морем.

"Оперативные службы региона уже перешли в режим "боевой" готовности. Мы готовимся к возможным локальным подтоплениям в предгорных районах края", - сказал губернатор.

Он отметил, что главам городов и районов дано поручение вести регулярный мониторинг обстановки территорий, которые находятся в потенциальной зоне риска. В случае нештатных ситуаций они обязаны моментально реагировать и докладывать обстановку.