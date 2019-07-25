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25.07.2019 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Боевая" готовность: На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которые ожидаются в ближайшие двое суток. В связи с этим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, как сообщается на официальном сайте администрации региона, поручил главам районов оповестить жителей и отдыхающих о надвигающемся на регион циклоне с дождями.

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По данным МЧС и властей края, 25 и 26 июля в восточной части Азовского моря прольются дожди с грозами, усилится шквалистый ветер до 20-23 м/с. В крае объявили экстренное штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также на участке Магри - Веселое города-курорта есть опасность формирования смерчей над Черным морем. 

"Оперативные службы региона уже перешли в режим "боевой" готовности. Мы готовимся к возможным локальным подтоплениям в предгорных районах края", - сказал губернатор.

Он отметил, что главам городов и районов дано поручение вести регулярный мониторинг обстановки территорий, которые находятся в потенциальной зоне риска. В случае нештатных ситуаций они обязаны моментально реагировать и докладывать обстановку.

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