Сбежавший от конвоя на Кубани преступник объявлен в розыск

СК заявил, что совершивший накануне поздно вечером в Армавире побег во время конвоирования особо опасный преступник объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе управления СКР по Кубани также рассказали о подробностях уголовного дела в отношении обвиняемого, который подозревается в жестоком убийстве брата.

Дело ведут сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления. 38-летний беглец (он родом из Якутии) и двое его знакомых в возрасте 28 и 29 лет обвиняются в убийстве 48-летнего брата одного из обвиняемых, краже денежных средств погибшего и угоне автомобиля потерпевшего.

По версии следствия, в октябре прошлого года младший брат приехал из Москвы к старшему в Сочи, и вместе они занялись торговлей горюче-смазочными материалами. В чем им помогали два 28-летних молодых человека, которым подозреваемый предложил убить своего брата.

Как сообщается в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Кубани, 13 декабря 2018 года "злоумышленники завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив Мацестинского лесопарка, где закопали".

После обвиняемые забрали все вещи и деньги убитого, а его машину спрятали в овраге на Сухумском шоссе, где авто обнаружили правоохранители, под ветками деревьев.

В отношении всех обвиняемых по ходатайству следователя были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Но сегодня один из обвиняемых - 38-летний подозреваемый - совершил побег из-под стражи и скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, правоохранители просят сообщить по телефону 8-861-267-31-52 или 02.

Кстати

Стали известны некоторые подробности ЧП с побегом. По информации пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю, это случилось поздно вечером 24 июля 2019 года на обменном пункте железнодорожной станции Армавир-2: подследственный скрылся от охранников во время его передачи между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом управления по конвоированию "Краснодар - Адлер".